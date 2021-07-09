全國第3級警戒延到26日，但中央疫情指揮中心昨宣布13日起餐飲「微解封」開放內用，讓不少業者既期待又怕受傷害，一方面感謝政府為搶救餐飲業者做出這樣的決策；另方面又害怕開放內用若有人染疫，得不償失，有業者表示，為保護員工及顧客，他寧願繼續維持3級警戒只做外帶外送，直到「全面清零」再開放內用。

以外帶、外送為主的PIZZA美食店家覺得，店內座位縱使採梅花座、設置隔板，維持1.5公尺防疫距離，仍無法百分百確保員工與顧客的安全，畢竟只要一有確診案例出現就得停業3天，這是餐廳最怕的事，他理解政府為挽救疫情對餐飲業者造成的衝擊，做出這樣立意良善的決定，但認為政府「要嘛解封、要嘛不解封」，他基於保護員工跟顧客的立場，決定暫不跟進解禁，除非警戒完全解除。

而內用佔店內業績7、8成的火鍋、燒烤業者則對餐飲適度鬆綁感到開心，因疫情害他們生意慘淡，為求生存雖轉做外帶火鍋及燒烤便當、販售生鮮食材，依舊入不敷出，只能繼續咬牙苦撐，「微解封」讓他們看到餐飲業的曙光，未來會做好相關防疫措施及自主管理，希望能早日揮別疫情陰霾，度過經營難關。