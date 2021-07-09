防疫第一線的醫護人員，令人敬佩！臉書社團「爆料公社」瘋傳一則影片，一名全副武裝的醫護人員，替民眾篩檢到一半時，疑似中暑當場癱軟，緊急被其他人扶走。「他們用生命在作戰」，影片感動4.6萬人，為守護台灣的醫護們加油！

一名身穿「兔寶寶裝」的醫護人員，在鄰近桃園機場的一處停車場，為民眾進行篩檢。採檢到一半時，疑似因高溫悶熱導致不適，突然全身癱軟，其他醫護見狀趕緊上前攙扶，一旁好心的民眾也來幫忙，把她送到醫療車內休息。

當天天氣炎熱，室外高溫超過35度，原PO忍不住感嘆，「醫護人員真的是用生命在作戰」，面對大排長龍的篩檢隊伍，一刻都無法休息，又要穿著這麼悶的衣服，在大太陽底下曬。

「這是在桃機台北關對面停車場的篩檢站，我也排了近3個小時」、「一堆人抱怨熱，說沒有棚子讓他們遮陽，沒看到醫護都穿著防護衣嗎？有什麼資格抱怨」、「希望微解封後不要都跑出去玩，為醫護們想一想，大家都很辛苦」、「醫護加油、台灣加油」。