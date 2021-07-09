南寶(4766)6月合併營收新台幣16.09億元，年增率為37.9%，月增率12.1%，第2季累計營收45.99億元，年成長37.5%。上半年營收88.92億元，年成長25.6%。第2季及上半年營收均創同期歷史新高。下半年為傳統旺季，南寶營收將穩健成長，但隨著COVID-19疫情在南亞以及東南亞地區再度升溫，成長幅度將有可能受到影響。

隨著歐美疫情趨緩，運動市場復甦，零售店面重啟營業，加上電商銷售成長強勁，Nike2021年下半年(2020年12月至2021年5月)營收較去年同期成長38%。而南寶作為Nike鞋膠產品的最大供應商之一，第二季鞋材黏著劑營收已回復至2019年同期的水準，且較第一季成長雙位數。

展望2021年下半年，預期隨著一線運動品牌陸續推出新鞋型，南寶將會加速營收反彈。第三季鞋材黏著劑營收將有機會較2019年同期水準成長高個位數甚至更高。

針對工業用、衛材用、膠帶與標籤用及其他用膠，南寶採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向的明星產品，積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，目前此策略已取得初步成效，預期今年可以透過此策略為營收及獲利增添動能。