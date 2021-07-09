由於貿易需求飆升，讓全球陸運及航運供應鏈陷入緊繃，運輸費率也跟著攀高，8條主要貿易路線的費率一年內上漲3.3倍，美國總統拜登（Joe Biden）決定頒布行政命令，監管美國海陸運輸市場的競爭，藉此壓低企業的運輸成本，儘管行政命令的相關細節與發布時間尚未確定，但已讓海陸運輸股應聲倒地，鐵路族群受創最深，多檔跌幅逾7%。

NBC報導，全球三大航運聯盟控制超過80%的海運市場，並運用其優勢要求不合理的費率甚至收取額外費用，讓美國出口商付出龐大的運輸成本，因此拜登將頒布行政命令，要求聯邦海事委員會採取行動保護美國出口商，並促進產業競爭，讓更多小企業能參與，同時避免壟斷狀況發生。

此外，陸運也被列入此行政命令的範圍內，白宮認為，就目前的產業狀態而言，客戶並沒有議價的空間，市場遭大企業壟斷，為了讓托運人能降低運輸成本，白宮將出手加強產業競爭。

根據德魯里世界貨櫃指數（Drewry World Container Index）最新報告顯示，8條東西向主要貿易路線的費率升至8796美元，比一年前飆升333%，從上海到洛杉磯的運費也比去年上漲了229%，來到9631美元的高價，且德魯里預測接下來的運費還有可能繼續往上成長，進出口商的成本也會跟著增加。

消息一出讓運輸股受到影響，堪薩斯市南方鐵路（Kansas City Southern）股價暴跌逾7%，收在262.79美元，諾福克南方鐵路（Norfolk Southern Corp）也重摔超過7%，收在253.78美元，聯合太平洋鐵路（Union Pacific Corp）也重挫逾4%，收在218.34美元。

航運股方面，貨櫃航運以星運輸（ZIM）股價下跌逾4%，收在39.08美元，達那爾斯（Danaos Corp）重挫超過7%，收在68.17美元，散裝航運商戴安那（Diana Shipping）與伊格克爾（Eagle Bulk Shipping）也分別出現1.61%及3.45%的跌幅。

國際航運股部分，馬士基股價小跌1.90%，收在18074丹麥克朗，中遠海控跌3.77%，暫報29.87人民幣，台灣航運三雄萬海、長榮及陽明早盤也都出現2%至4%的跌幅。