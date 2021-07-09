輝瑞公司（Pfizer Inc）首席科學家周四表示，該公司擬提出申請，要求美國食藥管理局（FDA）在未來一個月內授權使用其新冠疫苗加強劑，因證據顯示接種疫苖6個月後再度受到感染的風險升高，以及高傳染性Delta變種病毒正加速傳播。

輝瑞科學長Mikael Dolsten表示，最近報導在以色列新冠疫苗的效力下降，主要是因為在1、2月已經接種的人再度受到感染。

以色列衛生部日前表示，在6月份，新冠疫苗在預防感染和病症方面的有效性下降至64%。

Dolsten表示，輝瑞疫苗對Delta變體非常有效，但接種6個月後，隨著抗體如預測般減弱，可能會有再度感染的風險。

輝瑞周四未發布以色列的整組數據，但表示很快就會公布。

Dolsten表示，這是一小組數據，但我認為這個趨勢是準確的，接種6個月後，考量Delta變種病毒是我們見過最具傳染性的變異毒株，它將導致感染和輕症。

他表示，輝瑞自己在美國的數據顯示接種6個月後，輝瑞疫苗對抗春季流行的變種病毒效力下滑到約85%。但他強調，來自以色列和英國的數據顯示，即使抗體減少，疫苗對重症的有效性仍保持在95%左右。

Dolsten表示，輝瑞自己研究的早期數據顯示，第三劑加強針產生的抗體比注射第二劑後高出5～10倍，這表示第三針將提供良好的保護力。歐洲和其他地方許多國家已經與輝瑞接洽加強劑的事宜，有些國家可能會在美國授權使用之前就開始施打。他表示，加強劑對高齡人群尤為重要。

輝瑞預估新冠疫苗將成為該公司數年內最主要的營收貢獻，看好2021年該疫苗的銷售額將達到260億美元。

根據美國健康數據公司IQVIA Holdings提供的數據，到2025年，全球在新冠疫苖和其加強劑方面的支出可能達到1570億美元。