智原(3035)宣布，成功遞交5G NR毫米波ASIC專案，採用於小型基地台基頻/中頻及遠端射頻模組(RRU)，藉其成功案例，智原展示絕佳的整合服務能力及高速介面IP解決方案，以因應5G網路晶片複雜設計的需求，智原今反映5G NR毫米波ASIC新進展，股價逆勢開高走高，一度大漲逾5%。

智原針對該專案採用特有的設計方法，成功整合數位邏輯與高速類比電路於單一晶片中。在5G基頻/中頻ASIC專案中，智原整合完整的類比前端AFE IP，其中包含兩對高達2Gsps採樣頻率的高速ADC和DAC，以支援5G NR毫米波頻段的直接射頻採樣。

此外，智原也為該AFE提供高測試覆蓋率的測試方法，確保晶片在量產時得到低DPPM的品質與高可靠度。而在5G RRU SoC專案中，智原同時整合了JESD204b、12.5Gbps SerDes及LVDS TX/RX IP以支援高速介面連結於網路基礎架構中。

智原營運長林世欽表示，5G無線應用作為要角驅動現今的數位經濟，智原擁有豐富的高頻寬網路ASIC服務經驗，智原完善的IC整合服務、IP解決方案與Turnkey服務，能夠協助客戶加快實現5G技術應用。

智原預計第二季營收季增預計維持高個位數成長，單季NRE、MP季增大於1成，IP持平，MP毛利率則會提高，單季整體毛利率有機會成長到50%。