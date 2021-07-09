和泰汽車集團、台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)6月合併營收13.3億元，年增11%，累計今年上半年合併營收達83.59億元，年增20.3%，今年上半年合併營收續創同期新高。

和潤企業單月、上半年合併營收較去年度成長，主要是今年各項業務持續擴大發展帶動整體營收增加，以地區別來看，台灣營收成長10.4%，大陸營收13.4%。6月份雖有COVID-19第三級疫情警戒延長影響，但整體影響幅度不大。

另外，和潤企業2020年企業社會責任(CSR)報告書於6月30日出爐，91頁報告和潤企業在ESG一步一腳印的努力，報告書採用國際準則GRI(Global Reporting Initiative)揭露ESG資訊，並經獨立第三方會計師確信。對於氣候風險議題，更是全面性積極支持與推動，今年導入「氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD)」框架，逐步落實氣候變遷風險管理。

當中也揭露2020年非主管職務全時員工的「薪資平均數」、「薪資中位數」，均年增加5%。和潤企業表示，雖然大環境景氣動盪不定，但為吸引優秀人才加入及經營成果與員工共享，公司提供具市場競爭力的薪資水平，以去年為例，員工月薪加上年終獎金、年度績效獎金，平均年薪可達20個月以上。今年不畏新冠疫情影響，預期營運規模擴大，預計將招募新進人力超過100人內外勤人員。