中央流行疫情指揮中心昨日（8）表示，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度「微解封」部分場所。國民黨立委洪孟楷表示，警戒延長對許多產而言意味著將面臨2個半月的營業空窗，他建議中央應統一闡釋「圍解封」標準、落實疫苗到貨量、普發全民紓困救命金。此文湧入廣大經濟因疫情受創的網友留言，直呼「快餓死了」、「快給我錢救命」等語。

洪孟楷昨日在臉書發文表示，因應三級警戒再延長至7月26日，雖有部分鬆綁，但警戒延長是事實，代表台灣即將面臨2個半月的警戒期，防疫絕對優先，但有三點要求更要代表民意緊盯政府要做到位，才能讓國人安心配合防疫。

洪孟楷指出，第一、三級警戒微鬆綁，之後如果因為疫情再升溫，恢復三級警戒的標準為何？又或者疫情越趨控制，降級為二級的標準為何？CDC請明白的解釋清楚，才不會遇到變化又多頭馬車，也不會讓各縣市政府無規則可循。第二、疫苗不足連帶讓國人無法順利施打提升集體保護力，現在三級警戒延長到7月26日，請政府向國人說明，依照合約掌握狀況，到7月26日前有把握到貨多少疫苗？總統蔡英文所說的兩成五疫苗施打率能否達成？達不成誰該負責？

至於第三點，洪孟楷呼籲政府，應扣除已補助族群後普發全民紓困救命金。因即便微解封，還是有許多行業受限無法恢復，且民眾仍處觀望、消費意願不高情況下，有多少人能夠再撐兩個禮拜？政府請聽見民眾的吶喊，扣除已獲補助的族群後普發紓困救命金；南韓政府上週通過普發每人6000多元台幣，中華民國政府也該盤點還剩餘的預算，給予國人最直接的幫助和活水。

此文一出，隨即湧入超過130則留言。網友紛紛回應：「都要餓死了，又要延長時間，要延到什麼時候才是個頭啦！」「開放那些餐廳吃飯可以戴口罩，我們做推拿的全程都戴口罩就不能，那些做美髮的一直都可以做，他們是可以隔空可以剪頭髮嗎？」「真是兩套標準，這那裡來的標準呢！真的是太不公平了」、「領紓困要保勞保才可以領，很多人就因為沒錢才沒有保勞保，所以紓困最基層最可憐的人都沒有領到半毛！」、「政府別囉唆，快給我錢救命」。