大陸外交部9日發布官方新聞稿稱，大陸國務委員兼外長王毅於8日與歐盟外交與安全政策高級代表、歐盟副主席波瑞爾舉行視訊會議。波瑞爾在會上表明會堅持歐盟的價值理念，但也尊重中國主權、不支持香港獨立。

王毅在會上說，中國和歐盟是全面戰略夥伴，也是當今世界兩大獨立力量。我們有責任維護中歐對話合作的主導面。中歐之間既沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對華關係與合作。

王毅說，雙方應發揮中歐高層交往機制的引領作用，釋放積極信號，增進各界對中歐關係的信心，推動重點領域合作取得成果。當務之急是加強疫苗、診療、聯防聯控等溝通協調，重點為發展中國家提供更多實質性支持。同時推動中歐綠色夥伴、數字夥伴關係走深走實。繼續相互支持辦好昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會、馬賽世界自然保護大會，推動中歐良性互動，形成協同效應。

針對「基於規則的國際秩序」，王毅強調，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」「幫規」，以此強加於人。各國應當共同維護的是以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際體系，應當共同堅持的是以國際法為基礎的國際秩序。

王毅重申了中方在新疆、香港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。

波瑞爾在會上也介紹了歐方對歐中關係及有關問題的立場和觀點。他表示，中國的快速發展是客觀事實，符合歷史潮流，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。歐中合作是根本性、戰略性的，不是可選項、而是必選項。我們應管控分歧，而不是讓分歧阻礙交往和合作。

波瑞爾指出，歐中應發展強有力、真誠的關係，這符合雙方利益。歐方願同中方重啟接觸對話，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性保護等合作。歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。歐方認為國際規則指的是《聯合國憲章》《人權宣言》以及在聯合國多邊框架下制訂的規則，不認同基於國內法對他國實施單邊制裁或將自己意志強加於人。歐方堅持自己的價值理念，但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持香港「獨立」。

據發布，雙方都認為這次視訊會議是即時的，也是有益的。彼此坦誠交換意見，有利於增信釋疑。雙方同意繼續開展不間斷的戰略溝通。