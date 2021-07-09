國際穿戴大廠Garmin 林口廠區傳出有一名員工確診新冠肺炎，桃園市衛生局獲報後隨即對廠區近500名員工採檢，目前356人結果出爐，均為陰性反應，桃園衛生局指出，因該名確診員工是新北市民，相關疫調由新北市衛生局負責調查。

對此，新北市衛生局表示，該名個案居住在新北市，其居住桃園的父親6日確診，被匡居家隔離，7日採檢陽性，8日確診，該名個案被通知採檢也確診，目前目前匡列接觸者人數共19人（家人3、職場16人），新北市衛生局第一時間即通知職場所在地桃園市衛生局進行工作職場疫調。