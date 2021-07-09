新北市環保局與蘆洲警方日前才查獲不肖業者在五股民義山路及竹筍園棄置裝潢廢棄，調閱監視系統，發現吳姓男子駕駛的車輛也出沒在附近，查出擔任送貨員的吳男因疫情改當臨時工，竟涉協助雇主處理廢棄物，6月起共協助處理9次，被警方約談後，全盤托出，遭警方依《廢棄物清理法》送辦。

警環調查，吳男平時從事運輸業送貨員無特定雇主，近日因疫情關係到一般房屋修繕工程處做臨時工，若雇主有廢棄物清除需求會主動承攬，以一車8000元價格協助清除處理廢棄物，6月起共約載運9車次，其中非法棄置7次，以燃燒方式非法處理2次。

吳男遭警方約談後，坦言把垃圾載到五股區民義路二段山區、五股區成泰路4段獅子頭山、蘆洲區河堤內近復興路等處，由於吳未領有廢棄物清除、處理許可證，將他依廢棄物清理法送辦。

警方8日前往蘆洲區堤後路等地勘查棄置點，廢棄物已由高灘地工程處先行清除，同日警方在五股區天乙路北勢坑溪發現有棄置大量泡棉、廢塑膠、保麗龍等，經派出所調閱監視器發現亦屬吳男所為，再依違反水汙染防治法及廢棄物清理法告發並送檢方偵辦。

環保局表示，目前因為疫情，裝潢修繕工程量減少，這類案件並不多見，但環保局與警方沒有因為疫情減少稽查次數，提醒業者勿以身試法。