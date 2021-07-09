炎炎夏日，醫護人員為了盡快防堵新冠病毒，日以繼夜替疫情熱區民眾採檢，但用來防護的「兔寶寶裝」實在密不通風，日前有一名疑醫護人員，疑似因為白天在戶外待太久中暑，全身癱軟，連自己走到休息區都有困難，只好在夥伴的攙扶下，緩緩地步行到室內休息，這一幕的影像畫面曝光後，引來大量網友直呼不捨。

根據臉書社團「爆料公社」貼出的一段影片，內容可以看到一名醫護人員，疑因大熱天長時間穿「兔寶寶裝」受不了，身體癱軟無力，嚇得其他醫護趕緊上前扶持，帶他到醫療車內休息，讓一旁直擊的原PO看了十分心疼，於是將影片PO上網，直呼「醫護人員是用生命在作戰」。

影片發佈後，不少網友看了都相當感嘆，其中還有人透露，該影片拍攝地點在桃機台北關對面的停車場，是針對華儲報關同業8日進行的篩檢場景，當時該網友人也在現場，排了將近3小時之久，而且據悉亂象叢生，到處都有人插隊、聊天，根本沒人保持社交安全距離，更扯的是，還有一堆不符合資格的人前來快篩，讓該網友傻眼至極，如今再看到這支影片，該網友想到現場還有一堆人抱怨沒搭棚子遮陽、簡直快熱爆，忍不住開嗆「是沒看到醫護都還穿著防護衣嗎？你有什麼資格抱怨？」

至於其他網友也直呼「希望一堆抱著僥倖的心態出門玩的人能夠看到這幕後能收斂」、「這些前線醫護才是真正的抗疫英雄」、「真的看哭了」、「真心覺得還是不要解封」、「每天吵著只想要玩，要吃，要喝，都沒想到別人在做什麼，全都是自私的人」、「真的很辛苦，比起這些大熱天穿這樣的醫護人員，關在家裡真的沒什麼」。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。