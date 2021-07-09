中央流行疫情指揮中心8日宣布將展開微解封，新北市長侯友宜9日主持專案會議時表示，中央公布的指引執行面，經市府團隊實際討論，發現業者和管理單位都很難做到，決定三期警戒期間（7月26日前），新北市餐飲業不開放內用、一律採外帶。

侯友宜不諱言，新北市屬重災區，仍有隱形社區傳播鏈，全台疫苗覆蓋率也不夠；環南市場未清理完不明感染源，疫情須採取更謹慎嚴格態度看待。

侯友宜說，中央公布的指引，執行面不容易做到，執行時會有落差，也會產生比較性，在考量一致性標準下，做不到就不該開放。

加上目前疫苗覆蓋率不足，侯友宜強調，必須謹慎以對、步步為營，絕對不能冒進，新北將採分階段、分梯次，視狀況調整策略。

「餐廳不開放內用」，侯友宜說，業者真的辛苦了，但還是希望共體時艱，所有人繼續保持低度活動，等疫情更穩定後，才能回到新型態的安全生活。新北市維持三級標準，「管制為原則、放寬為例外」，除博物館、藝文園區、開放型風景區，其他一律不開放。