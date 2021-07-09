中央流行疫情指揮中心昨天宣布7/13起微解封，台灣預防醫學學會理事長陳宜民上節目表示，這個決定蠻危險的，雖然本土案例數逐漸降低，但根據世衛組織規定，至少要連14天都無確診，才算真的沒事，因此現在微解封仍有風險，另他也呼籲地方首長，不要擅自在中央規定後加新規定，因為這樣可能會造成人口移動、提升染疫風險。最後他提醒公共廁所是最危險的地方，民眾最好盡量別去。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民昨在政論節目《少康戰情室》上表示，除非已有七成以上的人打疫苗，否則現在解封其實「危險滿多的」。他並指出，7月8日只有新增18例本土確診個案，但問題是不知道還藏有多少的黑數。

陳宜民指出，根據世衛組織的規定，至少要連續14天都沒有確診，才算真的沒事了，因此，指揮中心現在宣布微解封，他認為大家還是要自律，否則恐成防疫破口。

陳宜民也呼籲地方首長，中央有規定的東西，各縣市首長不要做得更多，像是台北市規定超市、賣場按照身分證字號的尾數分流，但是這樣的規定，可能會讓一些跑去新北市，因為「當兩個城市規定不一樣的時候，大家就會想辦法到另外一邊，造成人口移動，這種移動就會增加碰撞的機會、增加傳染機會」。

陳宜民也說，部分場所鬆綁開放之後，公眾場所的廁所可能是最危險也最容易染疫的地方，因為不管是誰來管理，都很難在使用過後就消毒，因此他建議民眾盡量避免去，最好是在家上完廁所以後再出門。