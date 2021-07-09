中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26日、部分產業微幅鬆綁。桃園市長鄭文燦今表示，夜市可依規定開放，但須做好管制；餐廳內用部分，等華儲大樓、國軍桃園總醫院事件風險降到最低，參考北北基做法後，再來決定。

鄭文燦9日主持防疫會議時表示，中央端出很多鬆綁方案，各行業略有不同。他舉例，就像酒店及特種行業停業，當時市府衛生、警察、經發單位商量，若北北基停業桃園卻不停，勢必造成顧客、服務人員流動。鄭文燦強調，現在開放的行業，會參考中央規範，尋求北北基桃最大一致性。

至於夜市，鄭文燦表示，將按人流管制規定開放，但須做好簡訊實聯制、鼓勵外帶、戴口罩、食物隔板、排隊距離等，7月13日起適用。餐廳部分，如百貨公司、購物中心美食街，也要採取簡訊實聯制、分餐不共餐、梅花座等，再加上必要防疫規定。

鄭文燦說，桃園指標個案如華儲大樓、國軍桃園總醫院，必須確定已把風險降到最低，再來實施規範，也會參考北北基政策，讓政策推動有一致性。

鄭文燦另提到，第9、10類對象將於7月16日施打疫苗，因中央宣布疫苗品牌為AZ，如果民眾只選擇莫德納，就得等到下一輪。