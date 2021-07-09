賈永婕6月初起發起送愛心餐到各大醫院的活動，之後她更自動募資購買醫療物品到醫院，暖心又熱情的舉動被封為「防疫女神」。今(9日)凌晨她分享昨天的小日記，透露昨天因為太恍神，到了新光醫院忘了先卸貨就開到停車場，開出停車場時她因閘門不讓通過便倒車，沒想到竟撞到後面的車子，讓她十分內疚，但民眾的一席話讓她暖心不已。

賈永婕近日募資捐贈救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡給各大醫院，甚至引來在韓國的周子瑜也出資響應。今她透露昨天精神不濟，早上去民生國小，也就是長庚醫院的接種站送便當時本來一切都還正常，下午卻開始出包。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕說，昨天下午的行程是西園醫院跟新光醫院，當她搬完五箱精油釦，兩箱馬卡龍上車，正準備出發去西園醫院，就發現車子有怪聲音，回頭一看才發現是忘記關後車廂，讓她只好趕快在路邊暫停，關好後車廂再趕到西園醫院。

賈永婕透露昨天恍神發生車禍。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

接著到新光醫院前，賈永婕又不斷迷路，抵達停車場後，她才發現忘了先卸貨，於是準備立刻開出停車場，卻在柵欄前被攔下，她情急之下決定倒退，卻聽到「碰」的一聲，原來是不小心撞到後方車輛，後方的駕駛大姐也下車，賈永婕急忙檢查了對方的車子，才知有驚無險，沒有造成傷害。

賈永婕近來被封防疫女神。（圖／中時資料照片）

該名車被撞到的大姐問：「你是賈永婕？你為什麼一直往後倒呢？」賈永婕道歉說：「因為貨太多了擋住了我的視線，我真的沒有注意到」，但大姐也沒顧她自己車子，反倒一直關心賈永婕的車，令她感動說：「我說拜託是我的錯耶！我一點也不厲害⋯⋯只是冥冥中好像有人在幫忙，謝謝大家的照顧」。見此，網友回應：「為了更多愛您及您愛的台灣人，不要太累唷！」、「根本累過頭而不自知⋯⋯這些都是提醒，請降載，別真的到出狀況才後悔喔！」、「妳真的需要好好休息啦」、「親愛的美少女，請你務必要降載休息！全體國人不願意看到你這樣過勞的。拜託拜託～」。

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