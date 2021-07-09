根據韓國官方最新統計，9日當地每日新確診者數目，創2020年爆發新冠病毒以來最高。因此，在這第4波疫情衝擊下，韓國政府也決定祭出最嚴格社交禁令來對抗。

韓國政府表示，9日有1,316位新染疫者，是從2020年元月20日，韓國本土發現第一個新冠病例以來，最多韓國人感染到新冠病毒的一天。

從5日開始，前兩天的病例皆在700多徘徊，到了7日一下子就飆高至1,212，8日也一度創新高達1,275，沒想到9日更加嚴重。

因此，韓國政府表示，大首爾區從12日開始，社交禁令將提高至最嚴格的第4級，實施時間先定兩周。

現行第4級規範，包括下午6點以後，禁止3人或以上群聚。面對面的授課方式將暫停，婚喪喜慶只能親屬參加。至於八大行業不能營業，餐廳若收內用客，最晚只能到晚上10點。

韓國政府也希望，最好民眾就從現在開始遵循社交禁令。

不過韓國當局指出，疫情高峰期可能還沒到。以7月下旬來說，預估最差的話，每日新確診者將衝高至2,140位。倘若控制得宜，大概每天也會有1,400位左右染疫。

因此，加快新冠疫苗接種率與嚴格實行社交禁令，才是對抗新冠病毒最好方式。一切順利的話，韓國每天新病例到9月時，可望降到260至415之間。