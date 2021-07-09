庫存低於預期，周四美國原油期貨反彈1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至7月2日當周，美國原油庫存驟降690萬桶，優於分析師原先預估的減少400萬桶；汽油庫存也驟降610萬桶，同樣優於預估的減少220萬桶。
分析師表示，隨著夏季駕車高峰期的到來，原油庫存迅速下降，且燃油需求達到強勁水準。然而市場也為石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，產量協商破局後，供應前景不確定性而擔憂，故限制了終場油價漲幅；其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.9%。
美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.74美元，報每桶 72.94美元；8月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.12美元；8月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.26美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶74.12美元。(商品行情網)
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