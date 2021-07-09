中央日前宣布全台微解封，健身房、休閒農場可開放，甚至餐廳也開放梅花座內用，補教業者不滿直言「要關就全關」，表示全台疫苗普及率還不夠高，不少場所的工作人員都尚未施打疫苗，又再提高群聚的機會，疫情的防範程度不夠全面，到時候再度宣布三級解封，只會徒增老百姓的恐慌。

該名補教業者已在桃園地區經營補習班許久，他表示，一接獲微解封的消息感到相當錯愕，雖然理解健身房的人流量不如補習班密集，但仍認為「要開全開、要關全關」，否則如此不果斷的作法，即便解封了民眾也不敢前去這些場所，甚至會造成業者無所適從的困擾。

該名補教業者提到，現階段剛好適逢暑假，也是家長最棘手的時期，以往暑假不少家長會把孩子送到補習班預習下學期的課程，同時也讓家長能夠安心工作，不必擔憂孩子白天的行程，但現在不僅沒有學校的線上課程可以上，也沒有補習班能去，相對變成家長巨大的壓力，就算幫孩子安排線上的補習班課程，專注程度也會大減，容易演變成玩電腦一整天的情形。

該名補教業者也坦言，疫情就像是個傷口，應該要「長痛不如短痛」，中央現在趁傷口還沒好就開放，反而導致傷口更加嚴峻的窘境，且配套措施嚴重不足，否則怎麼會造成全國不一致，另全台疫苗普及率仍不夠高，即便是中央微解封開放的場所工作人員也尚未全面施打疫苗，不禁令他質疑中央政策規畫的嚴密程度。