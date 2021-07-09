網傳「奇美醫院提供」打疫苗應注意事項，院方澄清表示是假訊息。（奇美醫提供／曹婷婷台南傳真）

網傳「奇美醫院提供」打疫苗應注意事項，院方澄清表示是假訊息。（奇美醫提供／曹婷婷台南傳真）

院方提供「正確事項」供民眾參考。（奇美醫提供／曹婷婷台南傳真）

疫情之下，打疫苗成為國人最關注的事，網路近期流傳「奇美醫院護理師整理疫苗施打前準備工作」訊息，經查，奇美醫療體系(永康、柳營、佳里)三院區護理部並未提供及發布相關資訊，屬網路謠言，院方今出面闢謠，請各界勿轉傳！奇美醫療體系呼籲，民眾接獲來源不明訊息應先查證，切勿隨意散播轉傳。

奇美醫內科部副部長暨感染科主任湯宏仁表示，疫苗施打主要應注意事項，包括若屬發燒或正處在急性發作期的中重度疾病者，應待病情穩定再接種；如果14天內有打過其他疫苗，至少要等14天以後才能再接種。另，目前國內不准任意「混打」疫苗，除非打了第1劑疫苗後，有出現症狀，經醫師評估且通報到疾病管制署疫苗不良事件通報系統(VAERS)後，才能「再經評估」是否合適改打不同廠牌疫苗。

至於網路流傳版本指出包括打疫苗前要空腹、施打前後要喝溫開水250CC加維他命C，打疫苗前後一周都要吃維他命C、3天內禁食海鮮等，都是不實資訊。