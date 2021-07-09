7月8日，中國國務委員兼外長王毅和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視頻會議。（中國外交部官網）

據中國外交部官網今天（9日）消息，2021年7月8日，國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視頻會議。王毅表示，中歐雙方應當堅持全面戰略夥伴定位，彼此相互尊重、求同存異；博雷利強調，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。

王毅表示，中國和歐盟是全面戰略夥伴，也是當今世界兩大獨立力量。雙方有責任維護中歐對話合作的主導面，有義務堅持互利共贏的主基調，有信心攜手為應對全球性挑戰作出貢獻。中歐之間既沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。

「雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。」王毅表示，雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對華關係與合作。

王毅呼籲，雙方應發揮中歐高層交往機制的引領作用，釋放積極信號，增進各界對中歐關係的信心，推動重點領域合作取得成果。「當務之急是加強疫苗、診療、聯防聯控等溝通協調，重點為發展中國家提供更多實質性支持。」

此外，王毅指出，雙方應同時推動中歐綠色夥伴、數位夥伴關係走深走實。繼續相互支持辦好昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會、馬賽世界自然保護大會，推動中歐良性互動，形成協同效應。

針對所謂「基於規則的國際秩序」，王毅強調，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」、「幫規」，以此強加於人。各國應當共同維護的是以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際體系，應當共同堅持的是以國際法為基礎的國際秩序。

王毅闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。

博雷利介紹了歐方對歐中關係及有關問題的立場和觀點。他表示，中國的快速發展是客觀事實，符合歷史潮流，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。

「歐中合作是根本性、戰略性的，不是可選項、而是必選項。」博雷利表示，我們應管控分歧，而不是讓分歧阻礙交往和合作。歐中應發展強有力、真誠的關係，這符合雙方利益。「歐方願同中方重啟接觸對話，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性保護等合作。」

博雷利表示，歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。歐方認為國際規則指的是《聯合國憲章》、《人權宣言》以及在聯合國多邊框架下制訂的規則，不認同基於國內法對他國實施單邊制裁或將自己意志強加於人。

博雷利強調，歐方堅持自己的價值理念，但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持香港「獨立」。

中歐雙方都認為這次視頻會議是及時的，也是有益的。彼此坦誠交換意見，有利於增信釋疑。雙方同意繼續開展不間斷的戰略溝通。