繼美國彭博社公布6月各國「新冠韌性排名」，台灣防疫排名倒數第10，知名外媒《經濟學人》針對疫情彙整的「正常指數」，台灣排名也是倒數第二，此外日本《日經亞洲》7日發布最新「新冠疫情復甦指數」，台灣排名第83。國民黨立委鄭麗文昨(8日)對此表示，疫情爆發以來，台灣已經蒐集了好幾個「倒數」，「即使微解封，蔡政府的政治防疫讓我們至今無疫苗可打，根本沒有放鬆的本錢」。

關於台灣在全球的防疫排名，鄭麗文說，疫情爆發以來，已經蒐集了好幾個「倒數」，指揮中心也宣布三級警戒將持續延長至7/26，餐飲業、國家公園、風景區等將適度鬆綁「微解封」，目前台灣疫苗接種率僅1成，這幾天雖陸續有疫苗到貨，但疫苗數量仍是遠遠不足。

對於全球排名一事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥7日表示，由於台灣上月發生疫情，全國提升到三級警戒，才會出現這樣的排名。若國內可在7月底時達到25％疫苗覆蓋率，相信「正常指數」數字會愈來愈往上恢復，「希望下次成績會好一點。」

鄭麗文指出，即使再加上美、日捐贈疫苗，國內疫苗目前共計約700萬劑，離達到疫苗安全覆蓋率還是差了很大一截，「另外台灣居高不下的死亡率，是否也代表還有很多感染黑數其實沒被發現，隱形傳播鏈依然存在社區中?」

鄭麗文喊話，「即使微解封，蔡政府的政治防疫讓我們至今無疫苗可打，根本沒有放鬆的本錢，大家千萬不能掉以輕心，疫苗才是唯一解方，請蔡政府停止政治防疫，積極取得足夠國人施打的有效國際疫苗」。