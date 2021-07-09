面對外界謠傳自己不滿拓荒者高層補強操作，甚至不爽拓荒者簽下畢勒普斯擔任新主帥，正在拉斯維加斯參加美國男籃集訓的拓荒者明星後衛利拉德，選擇親自跳出來澄清且駁斥謠言，「關於我的謠言很多，甚至有些是我『親口』說的，事實上我什麼都沒說過！」

「自從我進入NBA以來，所有報導過我的人都很清楚，如果我有什麼要說的，或是我有打算說什麼，我就會直接說出口，」利拉德說，「任何我必須說的話，我都會直接跟拓荒者總管歐爾希說，也跟我的隊友講，關於申請離隊，我真的沒說過。」

利拉德也首度公開支持拓荒者新任總教練畢勒普斯，就算先前畢勒普斯在1997年的強姦案件遭到重提，也讓利拉德遭受不少球迷質疑，「我對那些指控一無所知，從過去到現在，我從來沒有要求或告訴過任何人怎麼做，這次也不例外。」

「我只能說拓荒者做了嚴密的調查，他們調查了所有東西，最後完成通過新主帥的審核，」利拉德表示，「我和畢勒普斯認識多年，也有親密關係，他在我所打的位置上取得成功且奪冠，隨著史托茲的離開，我們找來一名領袖，也是一名球員值得尊重的人。」