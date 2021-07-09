人的運勢起起伏伏，難免會遇到低潮的時候，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、羊、猴、狗的人7月運勢不佳，財運不順，事業容易遇小人，月底前一定要特別小心，以免遭遇重大損失。

▍1.生肖鼠

屬鼠人有「子未相害」運，運勢下滑，人際關係差，還容易破財，要提前做準備。工作遇事沉不住氣，與人相處多有爭執，易得罪人，更容易被小人設計陷害。財運不理想，投資失利，注意做事不要衝動，三思而後行。

▍2.生肖牛

屬牛人行「丑未相衝、七殺坐比」運，容易衝動生是非，要打起精神以防小人趁機陷害。財運不穩，收入減少，不要衝動消費，克制一下購物慾，做生意的小心被騙。精神不振，做事提不起勁，要多休息。

▍3.生肖羊

屬羊人正值「七殺坐比」運，運勢低迷，不要管閒事，小心被人利用而上當受騙。做事欠考慮，易招惹是非，建議保持低調，謹慎做事。身體小毛病較多，要重視健康狀況，遇事不要急躁，上火容易傷身體。

▍4.生肖猴

屬猴人行「貪財壞印」運，好運氣溜走了，財運差，難以聚集財富。收入下降，進帳不順，很容易破財。進財不易就要防止已有財產上的流失，減少日常消耗，注意開源節流。另外，千萬不要做冒險的投資，小心背上債務。

▍5.生肖狗

屬狗人正值「未戌相刑、官星遇劫」運，家庭不和睦，易有爭吵發生，家人之間要互相體諒。心情起伏不定容易把事搞砸，職場一波三折，有些固執己見，工作艱難多。沒有賺錢機會，經商者保持原有的模式，不要好高騖遠。

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