大陸浙江省衛健委今通報，7月8日，浙江省新增新冠無症狀感染者1例，為台灣輸入，已排查密切接觸者均已實施集中隔離。無新增確診病例。截至8日24時，累計報告確診病例1386例（境外輸入病例167例）。

中國大陸昨天新增23例新冠肺炎確診個案，其中8例本土個案全部在雲南，其餘15例為境外輸入，雲南有9例、上海及廣東各有3例；無新增死亡病例。另外新增22名無症狀感染者，都是境外輸入。

雲南新增的本土病例，5名確診者是中國藉、3名是緬甸籍，另外當地新增境外輸入確診病例9例、無症狀感染者2例。