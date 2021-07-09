中國國務委員兼外長王毅8日和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾視訊會晤時提出，中歐唯一恰當定位就是「全面戰略夥伴」，雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面干擾等。

據中國外交部官網9日公布的新聞稿，王毅向波瑞爾（Josep Borrell）表示，中國和歐盟是全面戰略夥伴，也是當今世界兩大獨立力量。「我們有責任維護中歐對話合作的主導面，有義務堅持互利共贏的主基調，有信心攜手為應對全球性挑戰作出貢獻。」

他並強調，中歐之間既沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。「雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。」

王毅又說，中歐雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對中關係與合作。

他並在會中重申涉疆、涉港、人權等問題原則立場，「強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的『教師爺』。」

新聞稿則宣稱，波瑞爾在會中表示，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。他還說，歐中合作是根本性、戰略性的，不是可選項、而是必選項。雙方應管控分歧，而不是讓分歧阻礙交往和合作。

新聞稿還引述波瑞爾表示，歐方願與中方重啟接觸對話，加強抗疫（COVID-19）、氣候變化、生物多樣性保護等合作。

他也提到，歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。歐方堅持自己的價值理念，但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持「香港獨立」。

中國與歐盟先前因新疆人權問題而關係惡化，歐洲議會5月更以懸殊比數表決通過凍結歐中投資協定，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。

在此之後，北京當局持續著力修補與歐洲國家關係。

中國國家主席習近平5日也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel ）舉行視訊峰會，提出盼中歐擴大共識及國際議題的合作。法德領袖則都稱，盼歐中投資協定儘快獲批准。