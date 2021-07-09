新科技讓眼鏡也能放音樂｜2021年最佳藍牙音樂眼鏡

隨著串流音樂的發展，能結合手機撥放音樂的設備越來越多，除了藍牙耳機以外，藍牙音樂眼鏡的需求正在激增，Bose以其Frames系列的音樂太陽眼鏡引領潮流，後來連Amazon也接續推出Echo Frames。近幾個月來，還有許多公司像是JLab Audio 和 AUsounds陸續發表了藍牙音樂眼鏡，有些專為日常使用而設計，讓使用者無需戴耳機，隨時隨地聆聽音樂，而有些則專為跑者和自行車騎士的安全而設計，

多數藍牙音樂眼鏡的音質聽起來並沒有辦法項專業音樂耳機那麼好，以目前的技術來看，目前藍牙音樂眼鏡的技術在中頻人聲的部分表現還不錯，因此非常適合拿來聽Podcast、有聲書或是廣播電台。此外，大多數音樂眼鏡都適用於撥打電話，有一些甚至具有波束成形麥克風。

除了音質，另一個重要的因素顯然是眼鏡的設計。各廠牌藍牙音樂眼鏡的造型也不大相同，有些型號比其他更合身，也看起來更時尚。此外，有些廠牌的藍牙音樂眼鏡還可以更換鏡片，不過需要另外付費，且更換鏡片的價格通常在 100到200美元左右，具體取決於所選擇的鏡片類型。

目前2021年已經有不錯且成熟的商品，因此我們推薦幾款不錯的藍牙音樂眼鏡給大家參考。

1. Bose Frames Tempo

如果正在尋找具有最佳整體性能的藍牙音樂眼鏡，最好的選擇非Bose Frames Tempo莫屬，不論是音質、通話品質還是續航力都是目前藍牙音樂眼鏡中表現非常傑出的。雖然看起來體積較大，但是其對跑步者和自行車騎士設計的運動款式，能夠安全又穩固地戴在頭上。

Bose Frames Tempo能夠播放更深、更響的音樂，而且足以在時速40公里的腳踏車上聽到交通和朋友的聲音。此外，還具有防汗、防風雨、防刮擦和防碎的特點，並且適合大多數防護頭盔。由於新的雙麥克風系統，其也可以很好地撥打電話。最後，Bose Frames Tempo還能夠更換鏡片，官方提供鏡面橙和鏡面藍兩種適合在不同用途使用的鏡片，一副鏡片需要花費新台幣1300元。

2. JLab JBuds Frames

JLab JBuds Frames外觀（圖／耳機人提供）

藍牙音樂眼鏡因為技術尚未成熟的關係，大多數價格都很貴，會讓很多想要嘗試新科技的人卻步。今年最新的，JLab推出的JBuds Frames只需花費新台幣1799元，而且不像其他家的藍牙音樂眼鏡都是一體成型的眼鏡，這是一組小型的開放式揚聲器，能夠夾在各式各樣的眼鏡上。令人更驚訝的是，JBuds Frames的聲音幾乎和Bose Frames一樣好，而且也非常適合撥打電話，可說是藍牙音樂眼鏡中聽起來第二好的。

此外，JBuds Frames的續航力為8小時，且具有IPX4防水等級，可防汗、防潑水，並使用專用的充電線充電。

3. Ausounds AU-Lens

Ausounds AU-Lens外觀（圖／耳機人提供）

Ausounds AU-Lens的外觀跟一般太陽眼鏡差不多，其聲音聽起來跟Ausounds的真無線藍牙耳機一樣，偏向三頻均衡，雖然因為開放式的設計讓低音無法與耳機比擬，但其呈現的聲音立體感卻讓人感到驚訝。其續航力為6小時，通話方面表現也不錯，但無法更換鏡片。如果你喜歡帶著眼鏡聆聽音質不錯的音樂，那麼AUSounds 眼鏡音響值得推薦。