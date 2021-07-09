港大學生會評議會7日通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼，並感激他為香港作出的犧牲」。香港教育局及保安局隨即於8日先後點名批評及譴責學生會；港大學生會於今（9日）凌晨召開記者會，宣布對此深感抱歉，評議會決定撤回哀悼動議，全體幹事會請辭。

在香港行政機關8日發出聲明後，港大校委會主席李國章8日直斥有關動議「不道德」及「不能接受」，直言歡迎國安部門跟進事件，亦會考慮將涉事的學生「踢出校」。

港大學生會隨即於8日深夜發出採訪通知，指9日凌晨1時會有｢重大宣佈｣。學生會幹事長郭永皓讀出聲明，表示評議會周三通過有關悼念梁健輝的議案，其中內容嚴重不當，「作為服務港大同學的學生組織，學生會無意鼓勵任何非法行為。評議會意識到事件的嚴重性，為大學與社會帶來影響，並對此深感抱歉。學生會將謹言慎行，繼續肩負對學生、學校以及社會的責任。」

郭永皓續稱，為表歉意，評議會僅此撤回上述議案，學生會幹事會將立刻辭職，「我代表幹事會向同學致以最深的歉意。」

港大學生會評議會7日晚上召開會議，開始前為七一刺警案疑兇梁健輝默哀一分鐘，其後會上通過動議，對梁健輝逝世表示深切哀悼，並感激他為香港作出的犧牲。動議通過後，有學生代表稱，指希望所有評議員及港人「銘記真相」，亦有代表對梁健輝致敬。

港大8日隨即強烈讉責有同學以學生會評議會名義美化暴力襲擊，並指「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤訊息。

香港保安局8日亦予以強烈譴責，批評評議會是顛倒是非，辜負社會和大學的栽培和期望，應該感到羞恥。而香港教育局局長楊潤雄也向全港學校發信，點名批評議會向疑兇表達感激及致敬，「是非不分，須以嚴辭痛斥。」

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