1.燁興(2007)：6月營收年增42.64%，近期外資連日買超，惟今早股價仍隨大盤跌約2%。

2.華邦電(2344)：6月、Q2營收齊創高，外資連兩日買超，盤初股價逆漲逾2%。

3.宇瞻(8271)：Q2營收季增8.9%、H1年增19.9%，晨盤一度逆漲近1%。

4.官田鋼(2017)：昨留下一根長上影線，今早追價買盤不退，股價開低走高逾4%。

5.潤泰全(2915)：外資、自營商連日攜手買超，今盤初一度衝上101.5元，但衝關百元反壓隨即出籠。。

6.長榮(2603)：6月、Q2、H1營收同創新高，惟外資、投信連日賣超，再摔187元跌停後打開，仍跌逾4%，失守200元關卡。

7.笙泉(3122)：上月營收年增81.6%，加上MCU需求強，股價逆勢強漲逾8%。

8.聯茂(6213)：美系外資調降評等及目標價，投信仍買超多日力挺，早盤上漲近2.5%，登逾2個月高價。

9.夏都(2722)：微解封加上夏日旅遊季，盤初強漲逾3%，一度觸及39.9元之波段新高價。

10.南帝(2108)：上月營收年增178.12%，激勵晨盤翻紅上攻逾2%。

11.新唐(4919)：6月營收年增2.4倍，Q2業績創新高，早盤爆量衝漲逾8%，拚進百元俱樂部。

12.統懋(2434)：上月營收年增47.25%，股價力漲逾7%，創波段新高價。

13.四維航(5608)：單月營收年增1倍，晨盤翻紅走揚逾2%後，又翻黑。

14.宏齊(6168)：近日獲外資偏多操作，早盤放量大漲5%，衝上7年高價。

15.友達(2409)：Q2績昂，締26季新猷，昨獲外資翻多買超6332張，今日逆勢走揚逾1%，站穩五日線。

16.大立光(3008)：法說會落幕，Q2成績單遜於外資預期，前景缺乏亮點，晨盤重挫5%，頻頻失守3千關。

17.威潤(6465)：積極改善財務體質，7月16日召開股東臨時會進行董事改選，股價低檔反彈，早盤亮燈攻頂，收復五日線。

18.萬泰科(6190)：6月營收為6.86億元，年增121.97%，早盤翻紅大漲6%，來到相對高檔。

19.和樁(6215)：6月營收2.26億元，年增46.08%，早盤放量觸頂，衝上波段高。

20.華電(1603)：獲多頭青睞，早盤漲逾4%，拚返3字頭。

21.台玻(1802)：獲利了結賣壓，早盤下挫逾6%。

22.宏碁(2353)：6月營收創7年來新高，早盤漲逾1%、收復周線。

23.台新金(2887)：6月營收年增114.84%，三大法人昨賣超大幅縮小，早盤帶量衝創波段新高。(編輯整理：李慧蘭)