歐股周四收跌，並創下近兩個月最大單日跌幅，所有的板塊全面下挫。由於對經濟復甦的擔憂，投資人轉向債市。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌7.92點或1.72%，為451.61點。周四的下滑讓泛歐Stoxx 600指數在本月打入負數區間，讓該指數可能打破過去連五個月上漲的走勢。歐洲主要國家股市皆收黑。

歐洲央行將通膨的目標，從「低於但接近2%」，轉到2%的目標，被視為是鴿派訊號，但是對於股市的下挫沒有太多幫助。摩根大通資產管理策略師Jai Malhi表示，歐洲央行這一變化意味著，政策將在更長的時間內保持寬鬆。

公債殖利率延續了下跌趨勢，讓銀行股下跌3%。而投資人未能理解全球債市彈升背後的觸發因素，可能是市場廣泛地對通膨的反應，或是對經濟成長可能已經觸頂的認知。

來自歐陸、美國和中國的經濟數據指標不斷惡化，影響股市人氣；新冠病毒病例增多，各國競相遏止傳播，新變種病毒也帶來更多麻煩。

零售股跌3.1%，礦業股下跌2.8%，汽車股下跌2.3%。在歐盟就廢氣問題罰款10億美元之下，BMW和福斯集團下挫。

對騰訊持股29%的荷蘭科技投資公司Prosus大跌4.1%。網路平台應用公司在中國面臨更多壓力。

德國汽車照明商Hella跌1.4%。煞車器製造商Knorr-Bremse放棄了收購Hella 60%股份的計畫。Knorr-Bremse股價飆升7.3%。

英國食品快遞公司Deliveroo漲2.3%。該公司4~6月訂單增加88%。