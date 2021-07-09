美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至7月3日止）初次請領失業救濟金人數較前一周增加2000人，為37.3萬人，遠超出市場預期的35萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為39.45萬人，周減250人。截至6月26日止當周，美國續領失業救濟金人數周減14.5萬人，為333.9萬人。

2.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少686.6萬桶，超出市場預期的減少403.3萬桶。汽油庫存減少607.6萬桶，超出市場預期的減少217.6萬桶。餾分油庫存增加161.6萬桶，超出市場預期的增加17.1萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑0.7個百分點。上周美國原油進口量增加55.8萬桶/日。

3.美國原油庫存跌幅超出預期，顯示需求增長仍然強勁，周四紐約期油收漲74美分或1.02%，為每桶72.94美元，終止連續兩天的跌勢。倫敦布蘭特期油收漲69美分或0.94%，為每桶74.12美元，連續3天的跌勢暫歇。

4.美國初領失業救濟金人數意外增加，周四尾盤美元指數下跌0.3%，報92.493。交易員表示，如果美國經濟朝充分就業目標前進的步伐放緩，聯準會就不必急於考慮縮減量化寬鬆（QE）和收緊政策。對變種病毒擴散的擔憂帶動避險需求，歐元、日圓和瑞郎受惠。尾盤歐元兌美元漲0.39%，報1.18365美元。美元兌日圓跌0.71%，報109.825日圓，盤中一度跌至109.535日圓，創下6月11日來新低。美元盤中跌至0.9134瑞郎，創下6月17日以來新低。

5.美國最新公布的就業數據意外疲弱，在避險情緒升溫下，美國公債殖利率下滑、美股下跌，加上美元走軟，周四紐約期金價格一度創下近兩個月新高（1818.5美元），惟受到債息和美股跌勢放緩影響，終場紐約期金倒跌0.1%，收在每盎司1800.2美元。

6.資金湧進避險資產，美國10年期公債殖利率跌破1.25%，最低跌至4個月低點1.246%。