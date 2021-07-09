晶呈科技(4768)6月合併營收6163萬元、第二季合併營收1億6979萬元、上半年合併營收3億767萬元，年增率分別為23.97％、22.64％與27.12％。新冠肺炎持續加速全球數位轉型，遠距辦公、線上學習、影音與消費性電子新品需求大幅提升下，帶動晶片需求強勁且供不應求，推升特殊氣體需求成長。

晶呈表示，公司特殊氣體品質掌控度高，在地供應鏈與快速供貨等優勢，客戶訂單穩健增長，特殊氣體二廠土地已取得，正進行建廠規畫，未來依據客戶需求成長興建廠房增加產能，以期滿足客戶成長需求。

據世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新半導體市場展望報告，調升今年全球半導體市場成長率，由原本預估的10.9％大幅上修至19.7％，市場規模將達5272億美元並創下歷史新高。在此樂觀預期下，將進一步帶動特殊氣體等重要原物料需求成長。

因應半導體蓬勃發展，晶圓廠製程升級與擴廠增量，為提高矽晶圓的使用壽命，晶呈矽晶圓重生服務，去膜成本低、重生能力與拯救率高，不僅是矽晶圓表面除膜最佳的環保節能解決方案，挾技術領先優勢，製程優化，回收率提升下，以期成為公司新的營運成長引擎。

展望後市，晶呈三大核心競爭優勢，特殊氣體出貨穩健成長並努力開拓海外市場，新產品矽晶圓重生銷售穩健，持續開拓銅磁晶片及關聯產品應用於Mini & Micro LED顯示器市場，並提升貿易代理商品市占率，隨著新產品挹注與產線建置後效益顯現，營運展望正向。