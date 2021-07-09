光學鏡頭廠—大立光(3008)第2季合併毛利率及獲利表現不佳，且智慧手機終端需求有雜音，為第3季傳統旺季添變數，大立光執行長林恩平表示，7月會比6月好，8月還不明朗，外資在大立光法說會後多保守看待，並下調大立光今年每股盈餘預估，大立光今天盤中股價重挫，回測3000元關卡。

大立光第2季營運可說是屋漏偏逢連夜雨，缺料、新冠肺炎疫情導致非蘋智慧型手機銷售低迷及匯兌損失等利空夾擊，大立光第2季合併營收為101.13億元，季減14.44%，為2019年第1季以來新低，營業毛利為61.01億元，季減20.26%，年減29.73%，由於營收下滑且產品組合較差，單季合併毛利率為60.33%，季減4.41個百分點，年減8.3個百分點，為2016年第1季以來單季新低，營業淨利為50.52億元，季減20.4%，年減32.45%，營業淨利率為49.96%，季減3.74個百分點，年減9.17個百分點，稅後盈餘為29.59億元，季減44.31%，為2013年第3季以來新低，單季每股盈餘為22.07元；累計上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

由於智慧型手機市場雜音不少，部分智慧型手機品牌廠下單趨於謹慎，讓大立光8月展望不明朗；林恩平表示，7月會比6月好，8月雖然有些客戶已經下單，但亦有客戶還沒下單，目前還不明朗，未下單的客戶可能有供應鏈的問題，亦有信心問題，不敢像以前一次下很多訂單，可能要看賣得好壞來決定下單。

在高階產品部分，林恩平表示，第3季7P鏡頭出貨以中低階居多，高階7P鏡頭第4季會比較多，高階8P鏡頭今年底應該不只一家採用。

大立光法說會後，外資最新報告幾乎都偏保守，其中日系外資將大立光2021年到2023年每股盈餘降低15%到16%，並將目標價從4000元下調至3400元；美系外資則將大立光2021年每股盈餘下調10%，但維持2022年及2023年的每股盈餘預估，給予大立光「觀望」評等及目標價維持3388元；另一家美系外資也下調大立光2021年每股盈餘6%，但維持2022年每股盈餘預估，給予大立光「中立」評等，目標價為3200元。