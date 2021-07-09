大陸股市9日開市下跌，上證指數開市報3512點，跌13點，跌幅為0.38％。深成指開市報14805點，跌77點，跌幅為0.52％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5063點，跌25點，跌幅為0.49％，創業板指數開市報3413點，跌19點，跌幅為0.58％。

各類股普遍走低，鋼鐵股跌逾1％，水泥、電力、房地產、金融、石油、化工、有色金屬股偏軟，煤炭股靠穩。

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