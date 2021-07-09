A股低開 鋼鐵跌逾1％ 10:392021/07/09 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市9日開市下跌，上證指數開市報3512點，跌13點，跌幅為0.38％。深成指開市報14805點，跌77點，跌幅為0.52％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5063點，跌25點，跌幅為0.49％，創業板指數開市報3413點，跌19點，跌幅為0.58％。 各類股普遍走低，鋼鐵股跌逾1％，水泥、電力、房地產、金融、石油、化工、有色金屬股偏軟，煤炭股靠穩。 中遠海控H1淨利 估激增31倍 滴滴市值蒸發200億美元 股民集體提告 #開市 #跌幅 #跌逾 #A股 #低開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐美央行擬縮債 股市嚇跌 04:102021/07/09 財經要聞 《期貨》三大期指全黑 7月台指期跌161點 09:102021/07/09 財經 採購揩油 中油2工程師重判 04:102021/07/09 社會新聞 美股全面拉回 台股早盤回測近200點 09:202021/07/09 財經 台幣貶破28元 1個半月新低 04:102021/07/09 財經要聞 蕭邦珠寶鋪陳天堂景致 04:102021/07/09 時尚消費 曾毓群超越馬雲 躋身第三富 04:102021/07/09 全球財經 台股逆轉勝 再寫六大驚奇 04:102021/07/09 財經要聞 娛樂 影城迎商機 好萊塢卡位 04:102021/07/09 財經要聞 《美股掃瞄》憂復甦前景生變 美股全面下挫 09:102021/07/09 財經 《晨間解盤》航運中實戶縮手 電子著墨雙低股(倫元投顧提供) 08:532021/07/09 財經 財經熱門新聞 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 無腦買航運就能賺？他一周賠10萬 慘哀號「長榮、陽明都被套」 - 財經 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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