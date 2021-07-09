【旅奇傳媒/編輯部報導】大家齊心辛苦防疫，吃的可不能隨便馬虎，為了讓許多美食控在家也能解饞，繼牛排餐、各式烤鴨料理之後，現有飯店推出限量外帶「龍蝦三重奏」料理，自取享優惠只要1199元，就能把整隻波士頓龍蝦帶回家享用。

台北福華大飯店用龍蝦寵愛饕客，由館內粵菜廳主廚團隊規劃選用重達500克的新鮮波士頓龍蝦，將整隻龍蝦分成三部分進行不同的料理手法，美味當前，要讓吃貨解饞。以泰式、西式和日式手法烹調多種口味，重新詮釋新鮮龍蝦的鮮味香氣及口感，包括有「泰式咖哩龍蝦鉗」搭配使用多達20種泰國香料做成的瑪莎蔓咖哩醬汁；「波士頓牛油佐烏龍麵」享受酒蒸龍蝦的美味；以龍蝦頭、洋蔥、白蘿蔔切片，加入清酒燉煮的鮮甜「龍蝦味噌湯」；「蒜蒸波士頓龍蝦」，簡單的烹調手法料理調味，更襯托出龍蝦肉的Q彈富嚼勁，鮮甜味美絕對超享受。

▲7/12前買1公斤戰斧牛排，自取送波士頓龍蝦。 圖：台中金典酒店╱提供

雖然宅在家，不少餐廳、飯店也多推出在家用餐更要有儀式感！台中金典酒店把家的餐桌，變成浪漫的燭光牛排館！「重磅推出限時特價海陸大餐」來店自取再送波士頓龍蝦蒜辣義大利麵！在家就能享用五星級美味的海陸大餐，約可2～4人共享，優惠活動自即日起至7/12前，須於取餐前一日完成預訂。

1公斤戰斧牛排特別選用上選美國帶骨牛肉，以烤箱高溫燒炙，瞬間鎖住肉汁，牛排表面呈現焦褐色漂亮烙紋，一出爐即香氣四溢；灑上法國布列塔尼鹽之花，簡單保有牛排原始風味，不做過度調味，一入口就能品嚐到牛肉本身的鮮甜多汁口感。來店自取贈送的波士頓龍蝦蒜辣義大利麵，以奶油香煎，襯托龍蝦Q彈肉質，與大蒜、辣椒清炒義大利麵一同入口，是絕配好滋味。除了牛排龍蝦奢華海陸饗宴，還有食神牛雜麵平民美食與肋眼牛排咖哩，讓五星級料理陪您度過宅家的日子。

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