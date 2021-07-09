【旅奇傳媒/記者-張偉浩】停滯15個月後，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）所稱「佛州經濟骨幹」的遊輪業總算得以重啟。皇家加勒比集團旗下名人遊輪愛極號（Celebrity EDGE）成為北美第一艘復航的遠洋遊輪。 名人遊輪愛極號6╱26在埃弗格雷斯港（Port Everglades）出發，前往墨西哥和巴哈馬群島，整個航程共計7天。這是第一艘獲得聯邦疾病防治中心（CDC）批准復航的遊輪，船上搭載了1100名乘客，約為疫情前載客量的40％。船上99％的乘客均已接種疫苗，高於CDC所要求的95％。

皇家加勒比集團董事長兼首席執行官Richard Fain表示，除了2位成人和24名兒童外，名人遊輪愛極號的所有乘客都接種了疫苗，所有船員也都接種了疫苗。此外，船上另配備了一間更大的醫療室，有2名醫生和3名護士，以及額外的重症病床和呼吸器。船上機組員也對於暌違近一年半終於得以重新上班感到非常興奮，除了在大廳投影歡迎旅客回船，埃弗格雷斯港（Port Everglades）的船務人員拉起長長布條「WELCOME BACK」，顯示遊輪市場正式在北美展開新篇章。

遊輪旅遊潛在需求非常強勁 旨在重建旅客的信心

名人遊輪愛極號由Kate McCue擔任船長，她在去年3月成功領導了歷史上首次由全女性船員擔綱的遊輪航行。她表示，在看到組員迎賓時，真的可以感受到他們對工作的熱情，從來沒有在哪個組員團隊中，看到組員對「工作」這件事這麼有活力。此趟航行預計7天，中途將停泊墨西哥科斯塔瑪雅（Costa Maya）及科蘇梅爾島（Cozumel）、巴哈馬的拿騷（Nassau），終點為羅德岱堡 （Fort Lauderdale）。

▲首批1,100名乘客對於首發復航的遊輪旅遊感到非常興奮。 圖：名人遊輪／提供

Richard Fain也表示，名人遊輪愛極號很高興再次歡迎客人們登船，從我們的家鄉南佛羅里達出發。然而6╱26的正式啟航，也帶給遊輪行業以及全世界無數旅客和港口碼頭帶來了動力，成為遊輪產業最值得慶祝的一件大事。此外遊輪旅遊潛在需求非常強勁，「人們已經厭倦了被困在家中，他們想外出」，疫情過後積壓已久的休閒活動需求激增，名人遊輪也樂觀看待市場的復甦，但也不急於太快開放更多航線，讓遊輪公司有機會學習如何處理好旅客的安全疑慮與健康問題，重建對遊輪旅遊的信心。

談及公司的財務狀況，Richard Fain稱皇家加勒比處於「非常良好的狀態」，並指出其融資成本幾乎回到了疫情前的水平，已經籌集到了所需的資金，達到穩健的狀態，更不排除進一步籌資的可能性。

歐美航程同步啟航 阿拉斯加、地中海強勢回歸

名人遊輪台灣區唯一代理喜泰旅行社營運總監林立祥表示，美國遊輪市場推出嚴格的健檢規劃與策略組織，讓所有航商共同遵循，期望讓所有美國市場陸續開放，名人遊輪算是比較早開航的航商之一。在愛極號首發復航之前，美國旅客必須飛往聖馬丁（St. Maarten）搭乘遊輪遊覽加勒比海，現在則是可以直接從美國出發，實質意義重大。

▲千禧號（ Celebrity Millennium）將從西雅圖出發執航阿拉斯加航線。 圖：名人遊輪／提供

接下來則會接續復航千禧號（ Celebrity Millennium）從西雅圖出發的阿拉斯加航線，以及至極號（ Celebrity APEX） 從7月推出的東地中海航程，航程從雅典出發，前往賽普勒斯、羅德島、聖托里尼、米克諾斯，或是延伸以色列的特殊行程，未來也將推出英國出發的北歐航程，讓歐美經典航程逐步開啟。

▲至極號（ Celebrity APEX） 從7月推出的東地中海航程。 圖：名人遊輪／提供

林立祥強調，雖然目前亞洲長線航程尚未明朗化，台灣旅客前往歐美搭乘遊輪也必須面臨回國14天的隔離政策，但也是給有時間去美國打疫苗的旅客一個接種完後的旅遊新選擇。

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