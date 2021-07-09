指揮中心昨天宣布13日起部分場所「微解封」，卻因為指引不明引起更多民怨，安親班、幼兒園、夏令營並未列在微解封範圍內，導致家長無所適從。時代力量今天呼籲，如果政府擔心群聚風險，至少要提供有薪的防疫照顧假，讓父母或企業可以有所選擇。

時代力量黨團總召陳椒華指出，微解封是防疫與經濟的權衡，時代力量基本上支持微解封，但是各種配套還沒完備，因此要提出三大建議。

陳椒華說，台灣疫苗覆蓋率低，解封指引應更謹慎明確；參考國外經驗可以明顯發現，趨勢疫苗覆蓋率越高的國家，解封程度越高，疫情升溫也越少。以冰島為例，疫苗覆蓋率達76％，已經是全面解封，而且解封後每日零確診；至於韓國疫苗覆蓋率僅30％，7月1日微解封之後，又因為Delta變種病毒擴散，暴增逾8百例確診。

時代力量智庫執行長李兆立指出，國外的微解封是包含重要配套措施，可是台灣卻沒看到。美、日、德、法有更大幅度的開放，但前提是要持有疫苗接種證明或是PCR陰性證明，台灣卻沒有參考這方面的制度。

時代力量發言人張衞航則表示，微解封後可以預見更多企業召回勞工上班，但是安親班、幼兒園、夏令營都沒開，身為家長的勞工要怎麼顧孩子？無薪照顧假又能請多久？

張衞航說，政府應加速擬定上述托育場所的解封防疫指引，或檢討提供有薪照顧假補助，而不是讓有孩子的勞工陷入兩難。