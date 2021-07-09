新冠肺炎公費疫苗施打順序將幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工納入第七類維持國家安全及社會機能正常運作人員，嘉義縣預計9日施打已造冊的1252名幼兒園教職員工，對此有補教業者跳出來爭取補習班行政人員、跑堂老師應該也要納入優先施打名單中。

補教業者洪揚恆表示，希望未來疫苗優先接種可擴大到補教業者包含行政人員接種，因補習班職員是第一線面對學生，若未來學校老師可接種了，補習班職員同時也完成接種，對孩子跟老師都更有保障。

洪揚恆說，學生喜歡到處跑，尤其是高中以上的孩子，移動力強，加上移動幅員廣大，例如住海區跑到平原區讀高中，因此跟學生接觸的職員、老師都要有相應的保護力。

另一方面，也有不具名老師認為，全台各縣市跑的跑堂老師也應比照列入優先施打行列，除了常駐的職員外，跑堂老師在全台各補習班間活動，接觸的學生非常多且跨縣市，另外針對跑堂老師的造冊問題，該名老師認為，可以請老師自行聯絡離居住地最近的補習班登記造冊，較不會出現重複造冊的問題。

目前補習班已停課1個多月，有老師自行錄製教學影片放上網供學生觀看，雖然因此沒了收入，但業者洪揚恆認為，「學校沒有開課，業者也不要貿然開課」，待疫情平穩後再開始上課，對老師跟學生都比較安全。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，目前教育部尚未發布相關訊息，若發布後會由教育處造冊，報請教育部核可後由地方衛生局施打。