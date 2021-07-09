中央疫情指揮中心為防疫推動「一九二二簡訊實聯制」，卻屢傳浪費錢、耗電、無用與資安疑慮。國民黨立委李貴敏認為，簡訊實聯制是一項「多輸」的政策，對個人、對政府、對台灣現狀及永續發展，甚至國際形象與國際互動都是負面的，應該直接「撤了吧！」

李貴敏昨日（8）在臉書發文表示，中央疫情指揮中心推出簡訊實聯制，宣稱是為了防疫目的，疫情指揮中心也再三保證，不會另作防疫以外使用。但先前有法官出面投書吹哨，提醒大家實聯制簡訊被檢調單位拿來做為偵防的工具。民主國家的主人就是人民，最重要的就是「人權」，一旦人權沒有保障，也就沒有「民主」可言。簡訊實聯制既侵害到人民基本權利，且無法達成防疫的功能，又耗費幾億元人民辛苦納稅錢補貼簡訊費用，更有礙檢調之偵查並導致國際友人誤會台灣是個無人權的專制社會，自然不是好制度，而應及早改進或廢除。

李貴敏痛批，簡訊實聯制相關缺失，蘇揆團隊當然知之甚詳。從承審法官駁回檢調單位調閲通聯記錄，到各地方政府紛紛表示資訊量過大、耗時耗力且操作不便而難以供作疫調使用，還有行政單位撥了數億預算補貼簡訊費等等可見一斑。其實，單單就造就了這麼龐大的Data，所需要的耗電，耗費簡訊的費用，都相當龐大，如果簡訊實聯無法有效運用於防疫，蘇揆團隊又何必把人民辛苦的納稅錢花在這些無用的事物上面？

綜觀以上，李貴敏認為，這個簡訊實聯制對個人、對政府、對台灣的現狀及永續發展，甚至國際形象與國際互動都是負面的；更有侵害個人隱私，不當使用的疑慮，成效又不彰，「這個多輸的制度，就請快點撤了吧！」不僅如此，李更隨文附上一張綠底圖片，上面寫是「撤了吧！」3個大字，展現對簡訊實聯制的反對立場。