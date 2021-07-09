8日晚間美股道指最多急跌536點，收市跌幅收窄至259點，跌幅為0.75％，報34421點。港股連跌八日累挫2135點後，9日早段輕微低開。
香港信報報導，恒指9日低開21點報27131。國指低開12點報9810。科指低開26點，跌幅為0.36％，報7295。
個股方面，美團低開1.3％報264.2港元，市前成交額為11.53億港元。騰訊低開0.6％報525港元。阿里巴巴低開1.2％報195港元。
小米高開1％報25.65港元。友邦高開0.8％報95港元。匯控低開1.9％報43.1港元。
8日晚間美股道指最多急跌536點，收市跌幅收窄至259點，跌幅為0.75％，報34421點。港股連跌八日累挫2135點後，9日早段輕微低開。
香港信報報導，恒指9日低開21點報27131。國指低開12點報9810。科指低開26點，跌幅為0.36％，報7295。
個股方面，美團低開1.3％報264.2港元，市前成交額為11.53億港元。騰訊低開0.6％報525港元。阿里巴巴低開1.2％報195港元。
小米高開1％報25.65港元。友邦高開0.8％報95港元。匯控低開1.9％報43.1港元。
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