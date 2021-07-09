新北市八里區五福宮甫於今年農曆3月捐贈一批物資給新北市食物銀行，近期疫情衝各行各業，擔任五福宮主任委員的新北市議員鄭戴麗香被五福宮主祀武財神託夢，生活受創困苦的底層民眾增多，要多捐民生物資，鄭戴麗香於是掃貨共820箱、總價值超過54萬元的各式罐頭、調理包、泡麵、麵條、餅乾等，新北市社會局副局長許秀能前往代表受贈，表示這批物資將立即分送12個偏區公所和11個社福中心，以適時挹注受疫情影響的弱勢家庭。

鄭戴麗香表示，今年農曆3月間，五福宮才捐贈一批物資，另捐贈一輛救護車給消防局，但因疫情嚴峻，武財神竟託夢給她，指示會有許多弱勢家庭經過這波疫情衝擊，收入減少，生活會更加困苦，一定要再加倍提供物資，幫民眾度過難關。

許秀能代表市府到場接受主委鄭戴麗香和副主委蔡志浩等人的捐贈，對於廟方南北掃貨來幫助弱勢非常感動，他說，這批民生物資將立即分送深坑、石碇、林口、八里、三峽、鶯歌、汐止等12個偏區公所和全市11個社福中心使用。

另外，新北市家長志工教育成長協會也在國際獅子會300B2區褔和會長董秀櫻及雙和會長李北華共同支持下，動員烘焙老師和志工，陸續製作1000份北海道生吐司及戚風蛋糕另加粉光蔘防疫茶包等，分送林口長庚兒童醫院、淡水馬階醫護以及新北市政府轉送給一線防疫人員。