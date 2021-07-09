NB品牌宏碁（2353）今（9）日舉辦股東會，董事長陳俊聖表示，公司過去18個月，不是只有忙追料、出貨，宏碁集團已經有4個子公司IPO，也收購兩家公司以及投資敦泰(3545)，公司規模與觸角持續擴大。今股東會通過配息1.5元現金股利。

宏碁今日股東會，不到20分鐘就順利結束。儘管今早台股大跌逾百點，但宏碁股價依然力守紅盤。

陳俊聖表示，今年本土疫情一開始的時候，供應鏈馬上出問題，加上因為疫情引起宅經濟需求，市場一直處於供不應求的狀態。但，宏碁絕不是只有在忙追料、出貨，也積極執行多引擎核心事業的策略，例如服務、資訊安全事業等。

宏碁109年合併營收為新台幣2771.12億元，營業淨利為新台幣89.36億元，年增190.3%，營業淨利率為3.2%，稅後淨利新台幣60.29億元，全年EPS新台幣2.01元。

去年儘管大多數的實體活動受疫情影響取消，然而，宏碁在109年仍持續舉辦一年兩次的全球發表會，並突破創意極限，以線上直播方式向全世界發表我們的創新產品。109年電腦銷售排行榜，宏碁全球出貨量排名第五，較同期成長22%，超過業界成長均值13%；在Chromebook及電競電腦（桌機、筆電及螢幕）營收方面較同期成長95%及31%。除此之外，宏碁在台灣專利申請中以523件排名第二。