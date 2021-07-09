Delta變種病毒來勢洶洶，十年期美債殖利率跌到2月以來最低，使得恐慌指數VIX飆升逾17%，美股四大指數全數收黑，道瓊指數收跌259.86點，儘管有微解封小確幸，但依舊不敵國際壓力，台股今開低87.97點、報在17778.12點，日K連4黑，大型權值股、航運股表現低迷下，指數一度下跌逾200點，指數摔下17700大關、最低觸17616點，今盤面以中小型題材股各自表態為主，盤面類股輪動明確。

大型指標權值股今幾乎倒一地，大立光(3008)第二季匯兌損失逼近一個股本，單季獲利創八年來低點，股價反應利空，今弱勢走低、跌幅達5%、最低觸2955元，台積電(2330)ADR收跌、今開低震盪、盤中跌幅約1.3%，股價最低達580元，聯電(2303)跌幅約1.8%，聯發科(2454)小跌震盪於盤下，面板族群今股價相對有撐，友達(2409)6月合併營收寫下近六年來單月高點，第二季合併營收更為26個季度以來的高點，今股價逆勢走揚近1%，群創(3481)小漲約0.2%。

海運成本高居不下，傳出美國總統拜登將出手轉至，航運股成交比重今持續逾4成，貨櫃三雄長榮(2603)6月營收首度叩關350億元大關，惟股價似乎不給力，早盤以跌停價開出，其後打開跌幅收斂到4%左右，長榮目前處於限制交易階段，20分鐘一盤，陽明(2609)開低走高，早盤後一度拉回平盤上，股價震幅劇烈，一度居台股成交量之冠，萬海(2619)亦開低走高震盪，盤中下跌約2%，啟動300元保衛戰；新興(2695)跌幅逾4%，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、榮運(2607)、志信(2611)等亦全數走跌。

今盤面以中小型題材股點火，IC設計股吸金，智原(3035)成功遞交5G NR毫米波ASIC專案，今股價攻上漲停；新唐(4919)6月營收年增244.02%，下半年營運樂觀，加上搭上車用題材，今日一度差一檔攻上漲停，再創掛牌以來新高；威鋒(6756)6月營收連續3個月改寫歷史新高，也是一度逼近漲停、最高達488元；聚積(3527)預期下半年LED需求轉強，早盤一度亮燈漲停。

兆豐國際投顧表示，本周台股跟隨那斯達克創下歷史新高後，逢萬八關卡開始震盪壓回，需留意近期美元指數轉強，及財報對漲多之科技股帶來的影響；所幸以航運、鋼鐵為主的原物料股，持續與電子、金融進行良性輪動，在本土疫情趨緩，政策將適度鬆綁下，加上台股6月營收、法說會預期正面，仍有利於台股在短線整理後繼續盤堅。