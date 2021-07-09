今年值得投資人關注的是中信投信，該投信總經理張浴澤早年服務於寶來投信，後來寶來併入元大投信，陸續負責ETF前後台相關業務，並於2018年7月被挖角到中國信託投信，在他加入後中信投信基金規模由395億元，衝高到今年5月的2600億元。旗下中信中國高股息ETF，其投資標的不是台股，但今年上半年的交易熱度也相當火，有4個月名列日平均成交張數的前5名。中信中國高股息(00882)訂於7月16日除息，每單位發放0.68元股息，並將在前2個營業日，也就是7月14日進行第2階段評價公告，8月20日分配收益，若以7月8日收盤價15.56元計算，現金殖利率達4.37%，年化配息率衝到約8.8%。

中信中國高股息ETF鎖定中國高股息企業，指數成分股為香港掛牌的中國企業，囊括中國大型地產、金融、工業及能源等產業，為中國經濟成長代表性企業，中信中國高股息上市不到半年，已是陸股原型ETF中規模最大、受益人數最多的基金。

今年台股配息ETF，因股東會遞延而造成7月配息不如預期，反觀陸股ETF就不受影響。中信中國高股息ETF因應短期在初級市場申購者太多，啟動配息管理祭出申購限制，自7月6日起實施申購控管，不論一般投資人或有造市需求的自營商和機構法人，都要先確認中信投信官網釋出的申購額度，以免申購失敗。管理的目的是避險規模短期暴衝影響配息，該管制預計實施到ETF配息前一天，即7月16日之前每一天的申購都有限額，將在當天公布於官網。例如8日開放的申購組數為29組，單一投資人限購1組(1組為50萬個單位數)，一組就是500張，以昨天收盤價15.51元計，金額為756萬元。若有額滿，投資人因此無法申購，必須隔天重新申請。至於在次級市場進出的投資人則不受限制。

觀察中信中國高股息ETF的前10大投資標的，包括禹洲集團、中國神華、富力地產、遠洋集團、雅居樂集團、華能國際電力股份、合景泰富集團、中國電力、中國石油股份及中國銀行等。

整體而言，今年台股掛牌的ETF，7月配息受股東會遞延因素，表現不如預期；而陸股ETF在高配息數字下，吸引資金進駐。至7月8日止，中信中國高股息ETF的基金規模已達149.9億元，不到一個半月吸金逾30億元新台幣。不過和元大的2檔元老級基金，0050的最新基金規模1915.2億元和0056最新基金規模801.17億元相較，仍有一段落差，而這個落差是否也意味著更多的投資機會？(3-3)