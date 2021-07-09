小資族若手上有15萬元，想參加ETF配息，究竟該買1張的元大台灣50(0050)？還是8張的國泰台灣5G+(00881)？或者有更好的選擇？

從時間點來看，受到新冠肺炎疫情影響，國內企業股東會延期，連帶影響除息時間，「元大台灣50 ETF」110年度第二次配息第一階段公告，根據6月底的收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.3元，較去年減少。元大投信說明，「元大台灣50 ETF」的主要投資價值在於參與台股成長動能獲取長期資本利得報酬，而今年國內多數企業因股東會延期而延後除息，「元大台灣50 ETF」主要布局於國內市值最大的50檔成分股，在今年6月底收益分配評價時間點，50檔成分股中，只有4檔已除息，相較去年同時期已有9檔除息，顯示此次疫情衝擊讓多數企業的股東會破天荒需延後舉行，連帶影響在年中進行收益分配評價的ETF。不過，「元大台灣50 ETF」也應非市場上唯一受到影響者；預期國內疫情趨緩後，股東會陸續恢復召開及進行除息後，延遲配發的股息，可望反映在將於明年一月公告的「元大台灣50 ETF」下半年收益分配結果。

元大投信預計7月19日進行「元大台灣50 ETF」第二階段公告確認實際配發金額，除息日訂於7月21日，收益分配發放日則為8月24日。

也就是現在用13.8萬元買進0050，參與每受益權單位配發0.3元股息，股息殖利率只有0.2%；不過，如果時間拉長，該檔ETF於2003年6月25日成立，歷史悠久，作為國內第一檔ETF，18年來見證台灣投資人對被動投資從陌生、接受到信仰的過程，價格也從發行價36.98元漲到目前約138元，成立至今(截至今年6月30日)的累積總報酬率更達623.25%，規模從成立時不到新台幣40億元，來到現在近新台幣2000億元，穩居國民ETF寶座。

至於國泰台灣5G+(00881)也是設計半年配息(每年的7、12月底評價)的配息機制，預計今年8月17日除息，9月17日發放股息，也是台股第一檔配息的5G ETF。預計國泰投信8月初才會公布國泰台灣5G+的配息情況。

就成立的時間來看，國泰投信是在2020年的11月18日才開始募集國泰台灣5G+ ETF，掛牌後受到小資族青睞，基金的規模快速在半年左右已經累積到408億元左右，是國泰投信規模最大的股票型基金。

就投資人的參與熱度來看，今年上半年以每月日平均張數計，國泰台灣5G+ ETF在元月的日平均張數為10.1萬張，2月的日平均張數為7.05萬張，3月日平均張數為4.53萬張，4月日平均張數為4.38萬張，5月日平均張數為5.2萬張，6月日平均張數為2.05萬張。雖然每個月的日平均張數差異不小，有季節性因素也有台股波動因素，但國泰台灣5G+ ETF在上半年的6個月中日平均張數排名都排名在前5名。相較於0050的相對高價，00881價格親民，更能獲小資族青睞。

就投資的成分股來看，0050前10大持股包括台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯電(2303)、台塑(1301)、南亞(1303)、中華電(2412)、富邦金(2881)、中信金(2891)等。

國泰台灣5G+ ETF的5月底資料，前10大持股依次為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)、矽力-KY(6415)、大立光(3008)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、廣達(2382)等。

上述2大ETF的持股雖然都是獲利績優股，但0050的產業顯然較為分散。產業分散的優勢是風險也分散，尤其下半年美國QE開始縮表，股市震盪難免。

在觀察每月的ETF成交量變化上，也可發現有壽險金控背景的投信，其新發行的基金往往會在掛牌的當月異軍突起， 例如國泰智能電動車(00893)ETF，在7月的前幾個交易日的日平均張數排名就奪冠，日平均成交張數突破10萬張，拿下日成交量冠軍。而富邦越南(00885)在4月掛牌，當月的日平均成交量也擠入前5大。(3-2)