台股掛牌的ETF檔數已經達219檔，而且每個月都還在陸續增加中。今年台股加權指數頻創新高，台股掛牌ETF的交易熱度又是如何？ETF市場又有什麼趨勢值得投資人留意？今年台灣受3級警戒影響，台股配息ETF報酬率和陸股配息ETF出現什麼現象？

一、00881晉升H1成交張數最火基金。據統計，今年以來投資熱度最高(以每月日平均張數計)的ETF是國泰台灣5G+(00881)，上半年一至六月的每個月的日平均張數都維持在前五名；排名第二是元大高股息(0056)，上半年有5個月的日平均張數是前五名；換言之，若從日平均張數的前五名排行榜時間來計算，00881已經取代0056以及元大台灣50(0050)，成為台股ETF中，上半年日平均成交張數最活絡的基金；而從每月成交金額計，元大台灣50依然是位居龍頭。以6月30日的收盤價計，元大台灣50收盤價為138.95元，國泰台灣5G+(00881)收盤價為17.79元。

二、陸股配息基金，中信中國高股息(00882)ETF交易最火。另一個值得投資人關注的是中信投信，該投信總經理張浴澤早年服務於寶來投信，後來寶來併入元大投信，陸續負責ETF前後台相關業務，並於2018年7月被挖角到中國信託投信，中信投信基金規模由395億元，衝高到5月的2600億元。旗下中信中國高股息ETF，其投資標的不是台股，但今年上半年的交易熱度也相當火，有4個月名列日平均成交張數的前5名。

三、首檔高股息ETF，因配息管理祭出申購限制。今年台股配息ETF，因股東會遞延而造成7月配息不如預期，反觀陸股ETF就不受影響。中信中國高股息ETF因應短期在初級市場申購者太多，啟動配息管理祭出申購限制，自7月6日起實施申購控管，不論一般投資人或有造市需求的自營商和機構法人，都要先確認中信投信官網釋出的申購額度，以免申購失敗。管理的目的是避免規模短期暴衝影響配息。該管制預計實施到ETF配息前一天，即7月16日之前每一天的申購都有限額，將在當天公布於官網。例如8日開放的申購組數為29組，單一投資人限購1組(1組為50萬個單位數)，一組就是500張，以昨天收盤價15.56元計，金額為778萬元。當日開放組數若有額滿，投資人因此無法申購，必須隔天重新申請。(3-1)