國民黨主席江啟臣及黨籍立委、縣議員等人，9日前往竹北市新仁醫院、大安醫院，贈送防疫物資。（莊旻靜攝）

國民黨主席江啟臣9日前往新竹縣的新仁醫院、大安醫院，贈送防疫物資，他表示，中央8日宣布三級警戒延長至7月26日，又發布微解封指引，他認為「微解封」是中央對於解封沒有信心所致，他也呼籲中央疫苗要買足，才能達到群體免疫的覆蓋率、才能真正有信心的解封。

江啟臣表示，根據前天經濟學人的報導，台灣在恢復正常生活的指數是全世界倒數第二，代表仍有很長的距離，然而解封的日子愈遠，最辛苦的仍是醫護人員，國民黨在全台22縣市贈送醫護人員N95口罩、防護衣，也為醫護人員打氣。

中央流行疫情指揮中心8日發布微解封指引，江啟臣指出，這項指引讓民眾看得眼花撩亂、無所適從，包含他的服務處、許多立法委員的服務處，電話接到爆，讓他很擔心，在繼疫苗之亂、紓困之亂後，會不會變成微解封之亂。

江啟臣認為，中央應訂出清楚的標準，甚至哪些標準中央訂、哪些地方訂，均要有權責劃分，「以免又甩鍋給地方」。江啟臣也說，指揮中心應面對疫苗不足、覆蓋率落後的現實，解決該有的問題，而非用指引上混亂不清的方式帶過，只怕讓人民更家無所適從、防疫節奏更加混亂。

江啟臣呼籲，中央政府應該要有清楚的指引，和地方之間做好溝通、分工，而不是造成甩鍋。