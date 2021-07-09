新冠肺炎疫情去年至今共累計超過700人死亡，衛福部今日宣布，為慰問死亡者家屬，減輕喪葬費用負擔，7月15日起陸續給家屬發放10萬元慰問金，申請資格可追溯自去年1月15日。若已領取地方政府慰問金，領受資格也不受影響。

衛福部日前發布「衛生福利部辦理嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金發給要點」，凡經中央流行疫情指揮中心認定為嚴重特殊傳染性肺炎確診死亡者，將追溯自去年1月15日後確診死亡者發給10萬元喪葬慰問金，並自本月15日起陸續發放。

慰問金受領人順序依序為確診死亡者配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母，若同一順序有數人者，平均領受，可填寫委任及聲明書推派一人代表領取。符合慰問金發給之領受人可以自行上衛福部首頁/肺炎專區/民眾/確診染疫死亡喪葬慰問金區下載填寫後，直接郵寄到臺北市南港區忠孝東路6段488號6樓西側衛生福利部社會救助及社工司(COVID-19慰問金)收。

此外，衛福部也協調直轄市、縣(市)政府社會局（處）就近與民眾聯繫，彙整受領人相關資料後送至衛福部辦理。指揮中心也將定期提供衛福部確診死亡者名冊，由衛福部比對受領人資格後，從速辦理慰問金發給作業，撥入受領人指定帳戶或以匯票（掛號）方式送達。

衛福部提醒，為避免不必要群聚，請民眾儘量以郵寄方式而非親送該部辦理。若仍有其他疑義，請洽1957福利諮詢專線，或到衛福部官網專區了解相關資訊。