防疫期間詐騙集團不停歇，就連高雄44歲的王姓女護理師也受騙上當，詐團先以健保局名義致電王女，通知她遭人盜用身分涉嫌洗錢，再以假165專員、假檢察官等接力行騙，王女信以為真，按照詐團指示交錢，當她發現受騙時，犯嫌早已逃之夭夭，警方雖然循線逮到26歲黃姓車手，但受騙的68萬元並為追回，目前仍在追查贓款下落。

高市警苓雅分局2日接獲王女報案，稱自己接到健保局電話，說她的就醫紀錄有問題，疑似遭人盜用身分領用藥品，金額高達5萬多元，由於王女是護理師，生怕影響到自己的工作，一時之間失去判斷能力，便掉入詐騙集團設下的圈套。

隨後，王女電話就接上假165專員，並告知她身分遭人盜用涉嫌洗錢防制法等案件，接著引誘王女回答名下有幾個戶頭、帳號、幾張提款卡等問題，此時電話又轉接給假檢察官，指稱王女名下的戶頭有涉案需要凍結，必須趕在當天下午2點前，將新台幣68萬元領出，並且要查扣。

王女不疑有他按照假檢察官指示，領完錢後到指定地面交，雙方碰面後，假檢察官還給王女一封查扣信函，讓她更加確信自己身分遭人冒用，便把提領出來的68萬現金交予假檢察官，雙方各自離去後，王女驚覺有異才立即報案，警方到場後，一眼識破查扣信函是假檢察官偽造，認定這是一場騙局。

經警方擴大調閱數百支監視器畫面並交叉比對過濾，掌握犯嫌使用的交通工具及身分，向高雄地方檢察署聲請拘票，在黃嫌住處埋伏監視，由於黃嫌為躲避警方查緝，足不出戶，警方守株待兔多日，終於趁著8日黃嫌與友人外出的時機，立即將他拘提到案，當場查扣行動電話1支、新台幣8千元及作案衣服等證物，但王女遭騙的68萬現金已遭層層捲走，目前檢警仍在追查贓款下落。

黃姓車手向警方供稱，因疫情關係已經失業1個多月，且在外欠有賭債，缺錢花用的情況下，才會動上歪腦筋，經朋友的介紹下當車手賺外快，現金得手後，擔心遭警方掌握行徑，近日均待在友人家躲避查緝，原以為事隔多日警方已經鬆懈，才會與友人相約出門，沒想到還是遭逮。全案依詐欺罪，移請高雄地檢署偵辦。