指揮中心昨天宣布疫情三級警戒延長至7月26日，並有條件鬆綁電影院、健身房，但各級學校、幼兒園、安親班、補習班卻繼續停課，引發家長不滿，質疑「可以看電影、餐廳內用，卻不讓孩子去上課？」民眾黨立委賴香伶表示，這顯示蔡政府的疫情作法毫無邏輯，許多家長必須繼續請無薪假留在家照顧孩子，蔡政府卻不能體恤民情，呼籲在強化防疫配套措施後，應該開放讓學校、幼兒園、安親班、補習班可以在適度管制下恢復上課。

賴香伶指出，中央疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長及微解封措施後，辦公室接獲許多家長陳情，質疑電影院、健身房、遊樂園可以開放，為何安親班、幼兒園不能開放，相對於不特定人進出的電影院、餐廳等公共場所，學校、幼兒園、安親班、補習班只能讓特定師生進出，比起遊樂園、健身房，人員 管制相對單純許多。尤其學校操場開放不特定的民眾前往運動，但求學有需要的學生卻不能到學校、補習班、安親班上課，令人難以理解。

賴香伶說，自五月中旬三級警戒後，許多勞工被迫請無薪假、特休假在家照顧孩子，長達兩個月的時間影響下，家庭經濟大受影響，政府雖然事後發放一萬元補貼，卻是杯水車薪。

賴香伶呼籲衛福部、教育部，考量孩子學習、勞工家庭經濟、幼兒園與安親班營運生計，在強化防疫配套措施後，應該開放讓學校、幼兒園、安親班、補習班可以在適度管制下恢復上課，希望政府應體恤民意，不要一意孤行。